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15 мешканців будинку та кошеня евакуювали рятівники під час пожежі у Харкові

15 мешканців будинку та кошеня евакуювали рятівники під час пожежі у Харкові

8 квітня о 9:25 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у підвалі житлової 9-типоверхівки на вул. Гвардійців Широнинців у Харкові.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

До місця виклику прибули 2 оперативних відділення ДСНС на автоцистернах. На той час спостерігалось сильне задимлення, яке з підвалу поширювалось сходовою клітиною.

Рятувальники негайно вжили заходи щодо димовидалення та евакуації людей. Під їхнім наглядом на свіже повітря оперативно вийшли 15 мешканців будинку, з яких 3 – це діти.

Під час проведення розвідки у підвалі вогнеборці виявили маленьке кошеня, яке забилось у куток. Його відразу винесли з небезпечної зони, врятувавши життя.

В підвалі горіло сміття на площі 15 кв.м. Вогонь вдалось ліквідувати о 10:49. Постраждалих немає. Причина виникнення загоряння з’ясовується.

Агентство Телевидения Новости

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