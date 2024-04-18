Окупанти завдали ракетного удару по селу на Харківщині: поранено чоловіка

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 18 квітня близько 12:20 зс рф завдали ракетний удар по селу Сороківка Харківського району. Пошкоджень зазнала будівля магазину.

Отримав поранення 45-річний цивільний чоловік.

За попередніми даними, ворог застосував ракету С-300, що була запущена з території бєлгородської області рф.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.

Агентство Телевидения Новости