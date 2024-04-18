НПЗ рф – законні цілі, а путін – нелегітимний президент: резолюція ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи 17 квітня підтримала резолюцію, присвячену смерті російського опозиціонера Олексія Навального. У ній, серед іншого, володимира путіна назвали нелегітимним президентом рф.

Як повідомляє видання Бабель, текст резолюції опублікований на сайті ПАРЄ.

У документі наголосили, що за правління путіна росія фактично стала диктатурою, а його режим дотримується неоімперіалістичної ідеології «русского мира», яку Кремль перетворив на інструмент для розпалювання війни.

Автори нагадали, що ще в минулорічній резолюції № 2519 ПАРЄ не визнала легітимність путіна. Асамблея звернулася до держав-членів і спостерігачів Ради Європи, а також до ЄС із пропозицією офіційно визнати нелегітимність путіна.

У резолюції закликали посилити санкції проти рф, зокрема:

знизити ліміт цін на нафту і газ;запровадити вторинні санкції проти держав, людей та юросіб, які допомагають росії ухилятись від санкцій;накласти санкції на Московську біржу і «Росатом».

У документі додали, що згідно з міжнародним гуманітарним правом російські нафтопереробні заводи слід вважати законними обʼєктами військових атак.

Також автори закликали визнати, що російська православна церква фактично використовується кремлівським режимом як інструмент російського впливу і пропаганди та не має нічого спільного зі свободою віросповідання.

Агентство Телевидения Новости