У Харкові продовжують прикрашати квітами парки та клумби

Озеленювачі СКП «Харківзеленбуд» продовжують прикрашати місто квітами.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Зокрема, сьогодні фахівці підприємства почали висаджували їх на клумбах вздовж проспекту Науки, біля пам’ятника козаку Харьку.

Також озеленювачі продовжують формувати тематичні квітники в саду ім. Т. Г. Шевченка і висаджувати квіти на Меморіалі Слави.

Для декору клумб комунальники використовують петунії, тагетес (чорнобривці), альтернантеру, цинерарію, герань та сальвію.

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