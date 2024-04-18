На Харківщині розширяють регіональні програми підтримки ВПО

Харківщина залишається в лідерах за кількістю ВПО в Україні.

Як повідомляє ХОВА, на цьому наголосила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.

«Внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території Харківської області, завдяки підтримці міжнародних партнерів забезпечуємо гуманітарною та грошовою допомогою. Нині надали тимчасове житло для 5 846 переселенців. Одним з першочергових завдань є проведення ремонтів у місцях компактного проживання, аби поліпшити умови для жителів, які вимушені були покинути свої домівки. Допомагаємо людям інтегруватися в суспільство, у співпраці з обласною службою зайнятості пропонуємо роботу або можливість здобути новий фах», – зазначила Віта Ковальська.

Як наголосила Віта Ковальська, за дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова наразі працюють над розширенням регіональних програм підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема, передачею у власність комунального, тимчасового житла.

«Найбільша кількість людей у регіон перемістилася з Луганської, Донецької, Запорізької, Сумської, Херсонської областей. Окрім того, продовжуються евакуаційні заходи в прикордонних громадах Харківщини, тому ми готові приймати нових переселенців», – наголосила заступниця начальника ХОВА.

Агентство Телевидения Новости