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Коли перші F-16 прибудуть до України: прем’єр-міністр Бельгії

Коли перші F-16 прибудуть до України: прем’єр-міністр Бельгії

Поставка першого багатоцільового винищувача F-16 з підготовленими українськими пілотами до України відбудеться вже до літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра Бельгії Александра де Кроо під час розмови з журналістами.

Як відзначив де Кроо, коаліція F-16 є важливою, оскільки винищувачі також мають протиповітряний потенціал.

«І тут Бельгія відіграє дуже важливу роль. Тому що саме ми дбаємо про те, щоб українські пілоти були підготовлені. І поставка першого літака з підготовленими пілотами має відбутися до літа», – додав він.

Агентство Телевидения Новости

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