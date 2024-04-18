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Окупанти скинули на Вовчанськ три КАБи: пошкоджена церква, могили на кладовищі, комунальне підприємство

Окупанти скинули на Вовчанськ три КАБи: пошкоджена церква, могили на кладовищі, комунальне підприємство

18 квітня протягом дня окупанти обстрілювали Вовчанськ та село Сороківка Харківського району: травмовано двох цивільних чоловіків.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

О 14:10 росіяни завдали ударів по місту Вовчанськ, попередньо, трьома КАБами. Внаслідок ударів пошкоджені вісім житлових будинків, територія кладовища та комунального підприємства «Благоустрій». Поранення отримав 52-річний цивільний чоловік, який їхав на велосипеді та потрапив під обстріл. Потерпілого доставили до лікарні.

Близько 17:25 військові рф знов обстріляли Вовчанськ. Пошкоджено церкву та магазин.

Також сьогодні близько 12:00 росіяни з ЗРК С-300 вдарили по селу Сороківка Харківського району. Внаслідок обстрілу пошкоджена будівля будинку культури. Постраждав 45-річний цивільний чоловік. З пораненнями його доставили в лікарню.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 ККУ.

Агентство Телевидения Новости

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