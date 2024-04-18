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18.04.2024 22:14
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Масштабні пожежі після обстрілу Вовчанська: горіли церква, будинок, кафе

Масштабні пожежі після обстрілу Вовчанська: горіли церква, будинок, кафе

На Харківщині окупанти завдали кілька ударів по середмістю Вовчанська, спричинивши три великі пожежі: горіли будівля кафе, церква та двоповерховий багатоквартирний будинок.

Про це повідомили в ДСНС України.

До ліквідації залучалось 4 одиниці техніки та 18 вогнеборців. Постраждалих немає.

Нагадаємо, 18 квітня о 14:10 росіяни завдали ударів по місту Вовчанськ, попередньо, трьома КАБами. За даними Харківської обласної прокуратури, внаслідок ударів пошкоджені вісім житлових будинків, територія кладовища та комунального підприємства «Благоустрій». Поранено 52-річного цивільного чоловіка. Вдруге військові рф обстріляли місто о 17:25.

Агентство Телевидения Новости

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