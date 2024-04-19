«У війні з Україною не буде пауз» – Лавров

Країна-агресор росія у разі нових переговорів щодо України не робитиме на період переговорного процесу жодних пауз у бойових діях.

Таку заяву зробив глава МЗС рф Сергій Лавров у п’ятницю, 19 квітня, повідомляє Кореспондент.

За його словами, владі України «немає жодної віри».

«На нинішньому етапі, звичайно, ми повторюємо це завжди – і президент (путін – ред.), і ваш покірний слуга, і Пєсков, коли запитують, чи ми готові до переговорів. Але, по-перше, він (президент України Володимир Зеленський) сам собі заборонив переговори. По-друге, звичайно ж, віри ніякої їм немає», – традиційно збрехав Лавров.

За його словами, росія до переговорів готова, але «на відміну від стамбульської історії, ми не будемо на період переговорів будь-яких робити пауз у бойових діях».

«Процес має йти», – додав глава МЗС росії.

На думку Лаврова, так звані «реалії на землі» стали іншими, «причому істотно іншими». Він уточнив, що під «реаліями» має на увазі чотири тимчасово окуповані регіони України, які міністр назвав «старими, споконвічними нашими регіонами».

«Це всі мають чудово розуміти Те, що вони цього не розуміють, і не тільки не розуміють, а й навіть не готові якихось гіпотетичних компромісів шукати, це теж абсолютно ясно. Формула Зеленського, ультиматум, жодних альтернатив і таке інше», – додав глава МЗС рф.

Агентство Телевидения Новости