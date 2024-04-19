Неплатникам аліментів загрожує мобілізація – Мін’юст

Батьки трьох чи більше дітей наразі мають право на відстрочку від військової служби, але, згідно з новою версією закону про мобілізацію, невдовзі за несплату аліментів понад три місяці хоча б за одну дитину боржників буде позбавлено цього права.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України, пише Економічна правда.

За словами заступника міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрія Гайченка, мобілізація для такої категорії осіб «ні в якому разі не має бути покаранням».

«Бо військова служба – це обов’язок, як і батьківська відповідальність. Плюс справді є категорія таких батьків, які хотіли б сплачувати аліменти, але не мають роботи. Враховуючи достатньо високі зарплати в ЗСУ, це буде якраз механізм та можливість достатньо швидко погасити борги. Головне – діти отримають фінансове забезпечення», – заявив Гайченко.

Зазначається, що у разі погашення заборгованості право на відстрочку буде повернуто.

Станом на 1 березня 2024 року на виконанні в органах Державної виконавчої служби перебуває 520,2 тис. документів про стягнення аліментів, додали в Мін’юсті.

За словами заступника міністра, ця кількість може змінюватися щомісяця, але не принципово. У середньому по країні чисельність неплатників аліментів – пів мільйона, з яких станом на березень 16 200 осіб (3 %) – жінки.

«Це дуже високий показник на все населення. У бухгалтеріях підприємств, установах, організаціях з метою відрахування аліментів із заробітної плати (доходів), пенсій боржника перебуває 261,5 тис. постанов про звернення стягнення на доходи боржника. Кількість документів, за якими сума заборгованості сукупно перевищує суму платежів за три місяці, становить 183 тис.», – додав Гайченко.

Він зазначив, що боржники з аліментів не завжди є фінансово неспроможними, та уточнив, що точної статистики батьків-боржників за понад три місяці, які мають трьох чи більше дітей, немає, але це не менш ніж 20 тисяч людей, які можуть втратити відстрочку.

Агентство Телевидения Новости