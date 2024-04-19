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На Харківщині «дефіцит електроенергії для 250 тис. абонентів» – Синєгубов

На Харківщині «дефіцит електроенергії для 250 тис. абонентів» – Синєгубов

На Харківщині триває відновлення пошкоджених об’єктів енергетичної інфраструктури.

«Ми маємо максимально відновити все те, що було зруйновано. Однак, враховуючи те, що руйнації дійсно серйозні, дещо ми відновимо за місяць, а для інших об’єктів знадобляться роки», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов у телемарафоні «Єдині новини».

«Маємо децентралізовувати системи опалення, енергозабезпечення, енергопостачання тощо. Розуміємо, що ворог буде продовжувати знищувати нашу енергосистему, тому повинні підготувати потужності не лише перед опалювальним сезоном, а і зараз, оскільки ще зберігається дефіцит електроенергії мережами для приблизно 250 тисяч абонентів. Через що застосовуємо погодинні графіки відключень. Подекуди мережі не витримують і ми повертаємося до аварійних відключень. Однак, оперативно це все усуваємо», – прокоментував начальник Харківської ОВА. 

Окрім того, Олег Синєгубов розповів, що планують встановлювати газопоршневі електростанції, аби децентралізувати систему.

Агентство Телевидения Новости

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