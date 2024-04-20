На Харківщині окупанти скинули КАБ на амбулаторію та обстріляли артилерією будинки: наслідки
Протягом доби з 19 по 20 квітня ворог застосував проти мирного населення Харківщини авіацію та артилерію: сталися пожежі, є руйнування.
Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.
20 квітня близько 7:12 російські військові обстріляли населений пункт Липецької територіальної громади. Внаслідок обстрілу сталася пожежа в приватному домоволодінні. Інформація про постраждалих не надходила.
19 квітня близько 12:11 військові рф завдали авіаудару керованою авіабомбою КАБ по селу Сенькове. Пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі будівлі, амбулаторію загальної практики та сімейної медицини. Без постраждалих.
У селі Слобожанське 19 квітня близько 23:30 внаслідок ворожого артобстрілу були пошкоджені приватне домоволодіння, господарчі будівлі, ворота, паркан, трактор.
Кругляківка. 19 квітня близько 21:50 внаслідок ворожого обстрілу керованими авіабомбами КАБ пошкоджені житлові будинки.