На Харківщині окупанти скинули КАБ на амбулаторію та обстріляли артилерією будинки: наслідки

Протягом доби з 19 по 20 квітня ворог застосував проти мирного населення Харківщини авіацію та артилерію: сталися пожежі, є руйнування.

Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

20 квітня близько 7:12 російські військові обстріляли населений пункт Липецької територіальної громади. Внаслідок обстрілу сталася пожежа в приватному домоволодінні. Інформація про постраждалих не надходила.

19 квітня близько 12:11 військові рф завдали авіаудару керованою авіабомбою КАБ по селу Сенькове. Пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі будівлі, амбулаторію загальної практики та сімейної медицини. Без постраждалих.

У селі Слобожанське 19 квітня близько 23:30 внаслідок ворожого артобстрілу були пошкоджені приватне домоволодіння, господарчі будівлі, ворота, паркан, трактор.

Кругляківка. 19 квітня близько 21:50 внаслідок ворожого обстрілу керованими авіабомбами КАБ пошкоджені житлові будинки.

Агентство Телевидения Новости