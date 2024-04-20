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Один загиблий, двоє поранених: росіяни обстріляли багатоповерхівку на Харківщині

Один загиблий, двоє поранених: росіяни обстріляли багатоповерхівку на Харківщині

20 квітня близько 8:15 окупанти обстріляли місто Вовчанськ на Харківщині: частково зруйновано багатоповерхівку, одна людина загинула, двоє зазнали поранень.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області

За попередніми даними, військові рф завдали удар уніфікованим міжвідовим плануючим боєприпасом УМПБ.

Внаслідок обстрілу зруйновано третій підʼїзд дев’ятиповерхового будинку. У другому підʼїзді частково зруйновано дах. Двох мешканців деблокували з квартири. Поранення отримала жінка 1963 р.н. та чоловік 1979 р.н.

60-річний чоловік, який порався в своєму городі, внаслідок обстрілу загинув.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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