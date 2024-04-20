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Внаслідок обстрілу Індустріального району в Харкові зруйновано гараж
Сьогодні, 20 квітня, о 14:20 зазнав удару Індустріальний район Харкова.
Внаслідок обстрілу зруйновано гараж та пошкоджено ще 14, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
Також ворог обстріляв населені пункти Харківщини.
12:00 село Малі Проходи, Харківський район: пошкоджено приватний будинок та легкова автівка.
13:55 обстріл села Баранівка, Богодухівський район: під обстріл потрапили 2 приватні будинки.
Інформація щодо постраждалих внаслідок обстрілів не надходила, підкреслив Синєгубов.