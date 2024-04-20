Сегодня 17:02
Просмотров: 84
Окупанти обстріляли з РСЗВ прикордоння Харківщини: пошкоджено енергомережі
20 квітня біля 14:00 окупанти здійснили обстріл з РСЗВ села Баранівка Богодухівського району.
Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.
У результаті ударів пошкоджено два будинки, господарчі споруди та енергомережі. За попередньою інформацією, травмованих немає.
«Після обстрілу було ще біля 10 одиночних ударів. Люди бояться виходити на вулицю», – розповів Коваленко.
Зараз в населеному пункті проживає 49 людей. До повномасштабного вторгнення населення Баранівки складало 120 осіб.