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Окупанти обстріляли з РСЗВ прикордоння Харківщини: пошкоджено енергомережі

Окупанти обстріляли з РСЗВ прикордоння Харківщини: пошкоджено енергомережі

20 квітня біля 14:00 окупанти здійснили обстріл з РСЗВ села Баранівка Богодухівського району.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

У результаті ударів пошкоджено два будинки, господарчі споруди та енергомережі. За попередньою інформацією, травмованих немає.

«Після обстрілу було ще біля 10 одиночних ударів. Люди бояться виходити на вулицю», – розповів Коваленко.

Зараз в населеному пункті проживає 49 людей. До повномасштабного вторгнення населення Баранівки складало 120 осіб.

Агентство Телевидения Новости

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