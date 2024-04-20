Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:55
Просмотров: 108

Окупанти вдарили КАБом по фермі на Харківщині: з-під завалів дістали людину

Окупанти вдарили КАБом по фермі на Харківщині: з-під завалів дістали людину

20 квітня близько 18:00 російська авіація КАБом вдарила по селу Мала Рогозянка Богодухівського району.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Внаслідок авіаудару було зруйновано сарай сільгосппідприємства, в якому утримувалася худоба.

«Під завалами при свідомості знаходиться чоловік 1968 р.н. Постраждалого дістали з-під завалів. Травмованого відправили до лікарні», – розповів Коваленко.

Також були пошкоджені декілька двоповерхових багатоквартирних будинків.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 