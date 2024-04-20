Сегодня 19:55
Просмотров: 108
Окупанти вдарили КАБом по фермі на Харківщині: з-під завалів дістали людину
20 квітня близько 18:00 російська авіація КАБом вдарила по селу Мала Рогозянка Богодухівського району.
Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.
Внаслідок авіаудару було зруйновано сарай сільгосппідприємства, в якому утримувалася худоба.
«Під завалами при свідомості знаходиться чоловік 1968 р.н. Постраждалого дістали з-під завалів. Травмованого відправили до лікарні», – розповів Коваленко.
Також були пошкоджені декілька двоповерхових багатоквартирних будинків.