Повалені дерева, обірвані дроти та пошкоджені дахи: наслідки негоди у Харкові

У Харкові з 21 по 22 квітня впали 13 дерев і 21 велика гілка. Через негоду сталося 11 випадків пошкодження дахів і парапетів.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Фахівці КП «Харківспецбуд» і КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» усувають аварійність покрівель і балконів житлових будинків (закріплюють металеві конструкції, укріплюють парапети тощо).

Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, працівники СКП «Харківзелебуд» і КП «Харківблагоустрій» розпилюють і вивозять повалені дерева та зламані гілки.

Крім того, зафіксовано 10 випадків обриву дротів АТ «Харківобленерго» та чотири – КП «Міськсвітло». Фахівці працюють над усуненням пошкоджень.

Агентство Телевидения Новости