Для удару по телевізійній інфраструктурі Харкова окупанти застосували ракету Х-59

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 22 квітня близько 16:30 зс рф завдали ракетний удар по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові.

За попередніми даними, ворог здійснив повітряну атаку ракетою Х-59.

Прокурори та слідчі поліції задокументували наслідки збройної агресії рф.

Агентство Телевидения Новости