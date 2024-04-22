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Для удару по телевізійній інфраструктурі Харкова окупанти застосували ракету Х-59

Для удару по телевізійній інфраструктурі Харкова окупанти застосували ракету Х-59

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 22 квітня близько 16:30 зс рф завдали ракетний удар по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові.

За попередніми даними, ворог здійснив повітряну атаку ракетою Х-59.

Прокурори та слідчі поліції задокументували наслідки збройної агресії рф.

Агентство Телевидения Новости

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