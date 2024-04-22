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22.04.2024 21:55
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В центрі Харкова чотири години гасили пожежу в триповерховій будівлі

В центрі Харкова чотири години гасили пожежу в триповерховій будівлі

22 квітня о 17:13 у Шевченківському районі Харкова сталося загоряння в триповерховій недіючій будівлі на вулиці Квітки-Основ’яненка: площа пожежі склала близько 100 кв. м.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

До місця події було направлено 6 відділень служби порятунку на автоцистернах та два відділення на автодрабинах. На момент прибуття вогнеборців горіли дерев’яні конструкції перекриття та простінки у середині будівлі.

О 19:16 пожежу було локалізовано, а о 21:12 повністю ліквідовано. Причина виникнення пожежі встановлюється. Жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости

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