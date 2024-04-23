У Харкові судитимуть колишню держслужбовицю, яка очолила в окупаційну міграційну службу в Купʼянську

Під час окупації міста Купʼянськ українська держслужбовиця – головний спеціаліст Купʼянського відділу ГУ ДМС в області – добровільно перейшла на бік ворога.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

При російських загарбниках жінка стала вже «начальницей миграционной службы». Зрадниця організовувала процес отримання мешканцями російських паспортів. Насамперед вона керувала роботою підлеглих працівників, перекладала документи на російську мову для оформлення громадянства рф, а також розглядала звернення, пов’язані з отриманням російського громадянства за скороченою процедурою.

Також жінка «вдосконалювала» знання російського законодавства, проходячи службову підготовку з вивчення процесу проведення паспортизації населення.

За роботу на ворога колишня українська держслужбовиця отримувала заробітну плату в російських рублях.

Напередодні деокупації Харківщини підозрювана втекла на територію рф, де й нині переховується від українського правосуддя. Її оголошено у розшук.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури завершено спеціальне досудове розслідування стосовно 36-річної колишньої державної службовиці, якій інкриміновано державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), та колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Обвинувальний акт направлено на розгляд до Червонозаводського районного суду м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости