Харківські енергетики відновлюють електропостачання у зруйнованому на 90% селі

Фахівці Вовчанського району електричних мереж (РЕМ) АТ «Харківобленерго» вже декілька тижнів відновлюють електропостачання у селі Рубіжне Чугуївського району.

Як розповіли в «Харківобленерго», підготовку до цих робіт розпочали значно раніше, ще у минулому році, з відновлення лінії 10 кВ.

«Спочатку повністю відновили зруйновану через бойові дії високовольтну лінію. Заживили сусіднє село Замулівка. Зараз працюємо у Рубіжному, де рівень пошкодження інфраструктури – 90% чи навіть більше. Одну підстанцію вже вдалося заживити, в роботі – друга. Наразі зі світлом вже 20 споживачів», – розповів майстер Вовчанського РЕМ Дмитро Верченко.

За словами старости Рубіжненського старостинського округу Лідії Чатченко, село Рубіжне постраждало від обстрілів дуже сильно, електропостачання тут зникло ще у квітні 2022 року.

«На сьогоднішній день по всіх селах старостату проживає приблизно 115 людей, у Рубіжному – 62. Роботи тут немає, тож люди працюють у Харкові, а додому приїжджають на вихідні», – зазначила Лідія Чатченко.

Енергетики обіцяють працювати якомога швидше, щоб відновити електропостачання для всіх, хто живе у Рубіжному. Але наголошують: це непросте завдання, громада – під щоденними обстрілами.

Довідково. До війни в Рубіжному було зареєстровано близько 400 споживачів електроенергії. Внаслідок бойових дій зруйновані або сильно пошкоджені практично всі домоволодіння.

Агентство Телевидения Новости