Частина Новобаварського району Харкова 24 квітня залишиться без води
У середу, 24 квітня, з 9:00 до 19:00 в частині будинків в Новобаварського району буде припинене водопостачання.
Про це повідомили в КП «Харківводоканал».
Причина – проведення планово-попереджувальних робіт на технологічному та електротехнічному устаткуванні на водопровідній насосній станції з метою підготовки об’єктів водопровідного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років.
Без води залишиться частина будинків Новобаварського району, обмежена:
вул. Звенигородською, вул. Маковського, Окружною дорогою, вул. Конопляною, вул. Тимірязєва, пр. Дзюби, вул. Даргомижською, вул. Новодаргомижською, вул. Карамзіна, вул. Врубеля, вул. Бєлінського, пров. Крилова, вул. Крилова, вул. Врубеля, вул. Марії Кисляк, вул. Василя Бугрименка.