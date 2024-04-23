На Харківщині підрозділам ДСНС передали спецтехніку й обладнання

Підрозділам ДСНС у Лозівській та Харківській громадах передали спецтехніку й обладнання.

Про це повідомляє ХОВА.

Допомога надійшла від одного з благодійних фондів Німеччини.

«Підрозділи ДСНС мають довіру нашого цивільного населення, адже рятувальники одними з перших прибувають на допомогу, незважаючи на обстріли та небезпеку, яку несе воєнний стан. Щиро дякую вам за ту роботу, яку ви щодня виконуєте для всіх нас. Зичу здоров’я вам і вашим родинам», – звернувся до присутніх працівників ДСНС Олег Синєгубов.

Підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій Лозівської громади отримали дві одиниці техніки – машину екстреної допомоги й автомобіль пожежно-рятувальної служби, а також спецобладнання.

Рятувальникам однієї з частин ДСНС у Харківській громаді передали вантажно-пасажирський спецавтомобіль для виконання пошуково-рятувальних робіт.

Наприкінці зустрічі Олег Синєгубов відзначив присутніх працівників ДСНС почесними грамотами Харківської обласної військової адміністрації.

Агентство Телевидения Новости