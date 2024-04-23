На Харківщині підрозділам ДСНС передали спецтехніку й обладнання
Підрозділам ДСНС у Лозівській та Харківській громадах передали спецтехніку й обладнання.
Про це повідомляє ХОВА.
Допомога надійшла від одного з благодійних фондів Німеччини.
«Підрозділи ДСНС мають довіру нашого цивільного населення, адже рятувальники одними з перших прибувають на допомогу, незважаючи на обстріли та небезпеку, яку несе воєнний стан. Щиро дякую вам за ту роботу, яку ви щодня виконуєте для всіх нас. Зичу здоров’я вам і вашим родинам», – звернувся до присутніх працівників ДСНС Олег Синєгубов.
Підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій Лозівської громади отримали дві одиниці техніки – машину екстреної допомоги й автомобіль пожежно-рятувальної служби, а також спецобладнання.
Рятувальникам однієї з частин ДСНС у Харківській громаді передали вантажно-пасажирський спецавтомобіль для виконання пошуково-рятувальних робіт.
Наприкінці зустрічі Олег Синєгубов відзначив присутніх працівників ДСНС почесними грамотами Харківської обласної військової адміністрації.