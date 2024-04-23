Суперечки за чаркою: на Харківщині чоловік вдарив знайомого ножем

У стані алкогольного сп’яніння чоловіки посварилися. В результаті суперечки зловмисник завдав потерпілому удар ножем.

Пораненого доставили в лікарню, повідомляє поліція Харківської області.

19 квітня до відділення поліції №1 Ізюмського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що до лікарні госпіталізували 37-річного жителя міста Барвінкове з колото-різаною раною грудної клітки.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці вилучили речові докази, у тому числі знаряддя злочину.

Також вони встановили обставини злочину та особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 33-річний житель району.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину. На даний час вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Агентство Телевидения Новости