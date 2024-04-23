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Вдень збройні сили рф атакували приватний житловий сектор у Харкові: наслідки удару

Вдень збройні сили рф атакували приватний житловий сектор у Харкові: наслідки удару

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 23 квітня близько 13:50 російські військові завдали удар по Салтівському району Харкова. Вибито вікна та пошкоджено дахи, паркани у щонайменше 15 житлових будинках. Також частково пошкоджено два автомобілі.

Без постраждалих.

За попередніми даними, ворог атакував місто УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.

Агентство Телевидения Новости

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