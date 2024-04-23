Окупанти вдарили КАБами по Харківському району: зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено електромережі

Вдень 23 квітня росіяни вдарили КАБами по центру Козачої Лопані, зруйнувавши адміністрацію Козачолопанського старостинського округу та сусідню будівлю комунального гаражу.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Внаслідок ударів також були знищені і пошкоджені декілька приватних будинків, цивільні автівки, лінії електропередач, торгівельна інфраструктура. Обійшлося без постраждалих.

«Нагадую, що мешканці Козачої Лопані та інших небезпечних зон Харківської області можуть безкоштовно евакуюватися, залишивши заявку за номером Єдиного координаційного гуманітарного центру: 0 800 339 291», –повідомив Задоренко.

Агентство Телевидения Новости