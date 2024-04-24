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Обстріли Харківщини: прокурори фіксують наслідки

Обстріли Харківщини: прокурори фіксують наслідки

За процесуального керівництва Богодухівської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, 24 квітня близько 00:45 окупанти завдали ракетні удари по селищу Золочів Богодухівського району.

Пошкоджено приміщення банку, адміністративні будівлі, щонайменше 10 житлових будинків та 6 легкових автомобілів. Попередньо, ворог атакував населений пункт двома ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф.

Під російськими ударами була й Купʼянщина. Вчора близько 18:20 російські військові обстріляли село Сенькове Курилівської ТГ: пошкоджено приватні домоволодіння.

У селі Кругляківка внаслідок вчорашніх ворожих ударів пошкоджено пансіонат для людей похилого віку.

Вночі 24 квітня зс рф обстріляли Купʼянськ: відбулось займання двоповерхової нежитлової будівлі. За попередніми даними, російські війська били по Купʼянщині з артилерії.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.

Агентство Телевидения Новости

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