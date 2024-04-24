Під час ракетних ударів по Харкову було пошкоджено авто Данської ради у справах біженців

Шестеро людей постраждали під час нічного обстрілу Харкова 24 квітня, пошкоджені будівлі та транспорт. Слідчі та криміналісти продовжують роботу на місці нічних ракетних ударів.

Про це повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Троє чоловіків та троє жінок поранені після удару по місту. Попередньо, били з комплексу С-300. Всі постраждалі мешкали в будинках поблизу місця удару, вони дістали різані рани, садна та гостру реакцію на стрес.

Пошкоджено щонайменше вісім будинків та офісних центрів. 33 автомобілі, які були припарковані неподалік, також постраждали від удару. Серед них машини Данської Ради у справах біженців.

«Ця організація допомагає в гуманітарному розмінування та підтримує тимчасово переселених українців. Жодного військового об’єкту поруч не було», – зазначив Болвінов.

Агентство Телевидения Новости