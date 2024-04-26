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Авіаудар по Дергачах на Харківщині – пряме влучання у будинок

Авіаудар по Дергачах на Харківщині – пряме влучання у будинок

Окупанти поцілили у житловий будинок, там здійнялася пожежа.

Про це повідомляє начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Троє дітей та жінка постраждали внаслідок цього удару. У 4-річного хлопчика травма голови, у 16-річної дівчини поранена нога, ще одна 5-річна дівчинка дістала гостру реакцію на стрес.

Слідчі, криміналісти та вибухотехніки збирають кожен доказ цього воєнного злочину.

Вже встановили, що це були КАБи.

Агентство Телевидения Новости

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