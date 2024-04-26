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Авіаудар по Дергачах на Харківщині – пряме влучання у будинок
Окупанти поцілили у житловий будинок, там здійнялася пожежа.
Про це повідомляє начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
Троє дітей та жінка постраждали внаслідок цього удару. У 4-річного хлопчика травма голови, у 16-річної дівчини поранена нога, ще одна 5-річна дівчинка дістала гостру реакцію на стрес.
Слідчі, криміналісти та вибухотехніки збирають кожен доказ цього воєнного злочину.
Вже встановили, що це були КАБи.