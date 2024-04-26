На Харківський район скинули шість авіаційних боєприпасів: пошкоджені будинки, навчальний заклад, енергооб’єкт

26 квітня орієнтовно о 10:40 збройні сили рф здійснили авіаобстріли по міста Дергачі Харківської області: постраждали чотири людини, серед них – троє дітей

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Відбулось пряме влучання у приватний житловий будинок, сталась пожежа. Зазнали також пошкоджень інші приватні домоволодіння та об’єкт енергосистеми.

Постраждали чотири людини. У 52-річної жінки та 5-річної дівчинки – гостра реакція на стрес. Тілесні ушкодження отримали хлопчик 4 років та 16-річна дівчина.

За попередніми даними, ворог вдарив двома авіаційними боєприпасами.

Також сьогодні окупанти завдали авіаударів по селу Липці. Частково зруйновано навчальний заклад та пошкоджено багатоквартирний чотириповерховий будинок. Без постраждалих.

Попередньо, населений пункт російські військові атакували чотирма авіаційними боєприпасами.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости