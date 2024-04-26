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Харківські рятувальники ліквідують наслідки ударів КАБів у Дергачах
26 квітня близько 10:40 ворожа авіація скинула керовану авіабомбу на місто Дергачі в Харківському районі. На місці працюють три оперативні підрозділи ДСНС.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
КАБ влучив у приватне домоволодіння: частково зруйнувавши та пошкодивши двоповерховий житловий будинок та надвірні забудови. Там трапилась пожежа площею близько 200 кв. м.
В результаті вибуху постраждали чотири людини, з них троє дітей.
На місці працюють рятувальники, які гасять пожежу та розбирають завали.