Харківські рятувальники ліквідують наслідки ударів КАБів у Дергачах

26 квітня близько 10:40 ворожа авіація скинула керовану авіабомбу на місто Дергачі в Харківському районі. На місці працюють три оперативні підрозділи ДСНС.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

КАБ влучив у приватне домоволодіння: частково зруйнувавши та пошкодивши двоповерховий житловий будинок та надвірні забудови. Там трапилась пожежа площею близько 200 кв. м.

В результаті вибуху постраждали чотири людини, з них троє дітей.

На місці працюють рятувальники, які гасять пожежу та розбирають завали.

Агентство Телевидения Новости