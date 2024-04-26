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В Україну повернули тіла 140 загиблих захисників

В Україну повернули тіла 140 загиблих захисників

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 140 полеглих оборонців.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Зокрема вдалося репатріювати 112 тіл оборонців, що воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів на Луганському напрямку, 5 тіл оборонців з Сумського напрямку, двох полеглих воїнів на Запорізького напрямку та одного з Херсонського напрямку.

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Після ідентифікації тіла наших Оборонців передадуть родинам для гідного поховання.

Агентство Телевидения Новости

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