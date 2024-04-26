У Харкові помер поліцейський, поранений під час повторного удару «шахедів» 4 квітня

Сьогодні, 26 квітня, помер полковник поліції Олександр Іванов, який зазнав важких поранень під час повторної атаки російськх дронів по місцю роботи рятувальників та поліції у Харкові 4 квітня.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Вночі 4 квітня Харків атакували шість БпЛА Shahed. Олександр з колегами відразу прибули на місце та разом з працівниками ДСНС почали ліквідовувати наслідки варварського удару по житловому будинку у Новобаварському районі міста.

За 40 хвилин окупанти вдарили повторно: загинули троє рятувальників, Олександр отримав тяжкі поранення.

Агентство Телевидения Новости