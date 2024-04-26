Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 21:34
Просмотров: 72

У Харкові помер поліцейський, поранений під час повторного удару «шахедів» 4 квітня

У Харкові помер поліцейський, поранений під час повторного удару «шахедів» 4 квітня

Сьогодні, 26 квітня, помер полковник поліції Олександр Іванов, який зазнав важких поранень під час повторної атаки російськх дронів по місцю роботи рятувальників та поліції у Харкові 4 квітня.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Вночі 4 квітня Харків атакували шість БпЛА Shahed. Олександр з колегами відразу  прибули на місце та разом з працівниками ДСНС почали ліквідовувати наслідки варварського удару по житловому будинку у Новобаварському районі міста.

За 40 хвилин окупанти вдарили повторно: загинули троє рятувальників, Олександр отримав тяжкі поранення.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 