Прокурори зафіксували наслідки ракетних ударів ворога по обласній психіатричній лікарні у Харкові
За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 27 квітня близько 00:40 збройні сили рф завдали ракетні удари по Салтівському районі Харкова.
Зафіксовано влучання у землю на території діючої обласної клінічної психіатричної лікарні.
Одна з ворожих ракет влучила біля харчоблока, інша — в декількох метрах від відділення, в якому знаходилось 60 пацієнтів та 5 осіб персоналу.
Отримала поранення 53-річна жінка.
Загалом у відділеннях медичної установи перебувало на лікуванні близько 1000 пацієнтів.
Будівлі психіатричної лікарні зазнали руйнувань та пошкоджень.
За попередніми даними, ворог вдарив по місту двома ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф.
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.