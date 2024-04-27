Прокурори зафіксували наслідки ракетних ударів ворога по обласній психіатричній лікарні у Харкові

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 27 квітня близько 00:40 збройні сили рф завдали ракетні удари по Салтівському районі Харкова.

Зафіксовано влучання у землю на території діючої обласної клінічної психіатричної лікарні.

Одна з ворожих ракет влучила біля харчоблока, інша — в декількох метрах від відділення, в якому знаходилось 60 пацієнтів та 5 осіб персоналу.

Отримала поранення 53-річна жінка.

Загалом у відділеннях медичної установи перебувало на лікуванні близько 1000 пацієнтів.

Будівлі психіатричної лікарні зазнали руйнувань та пошкоджень.

За попередніми даними, ворог вдарив по місту двома ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.

Агентство Телевидения Новости