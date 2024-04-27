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Нічна пожежа у Харкові: загинув чоловік, літню жінку врятували
27 квітня о 3:42 сталася побутова пожежа за адресою: вул. Третя, 26 в Новобаварському районі Харкова.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.
До місця виклику виїхало 2 відділення ДСНС на автоцистернах. В приватному будинку в одній з кімнат горіли домашні речі на площі пожежі 40 кв.м.
Під час розвідки рятувальники врятували 80-річну жінку, її було госпіталізовано до лікарні.
Також на місці пожежі було виявлено тіло чоловіка.
О 4:25 пожежу було локалізовано та о 6:00 ліквідовано. Причина загоряння необережне поводження під час куріння.