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Нічна пожежа у Харкові: загинув чоловік, літню жінку врятували

Нічна пожежа у Харкові: загинув чоловік, літню жінку врятували

27 квітня о 3:42 сталася побутова пожежа за адресою: вул. Третя, 26 в Новобаварському районі Харкова.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

До місця виклику виїхало 2 відділення ДСНС на автоцистернах. В приватному будинку в одній з кімнат горіли домашні речі на площі пожежі 40 кв.м.

Під час розвідки рятувальники врятували 80-річну жінку, її було госпіталізовано до лікарні.

Також на місці пожежі було виявлено тіло чоловіка.

О 4:25 пожежу було локалізовано та о 6:00 ліквідовано. Причина загоряння необережне поводження під час куріння.

Агентство Телевидения Новости

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