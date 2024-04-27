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Наслідки ракетного удару по Харкову – Синєгубов

Наслідки ракетного удару по Харкову – Синєгубов

Наслідки нічного ворожого ракетного удару С-300 по території психлікарні у Харкові.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

У момент обстрілу в лікувальному корпусі знаходилось 60 пацієнтів та 5 працівників. Від вибуху пошкоджена будівля харчоблока, водогін, лінії електропередач.

53-річна пацієнтка зазнала травм, їй надали допомогу на місці. Наразі всіх пацієнтів розподілили між відділеннями лікарні.

«Профільні служби працюють на місцях. Головне завдання станом на зараз — якомога швидше відновити функціонування харчоблока й електропостачання в одному з корпусів», – наголосив Синєгубов

Агентство Телевидения Новости

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