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Наслідки ракетного удару по Харкову – Синєгубов
Наслідки нічного ворожого ракетного удару С-300 по території психлікарні у Харкові.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
У момент обстрілу в лікувальному корпусі знаходилось 60 пацієнтів та 5 працівників. Від вибуху пошкоджена будівля харчоблока, водогін, лінії електропередач.
53-річна пацієнтка зазнала травм, їй надали допомогу на місці. Наразі всіх пацієнтів розподілили між відділеннями лікарні.
«Профільні служби працюють на місцях. Головне завдання станом на зараз — якомога швидше відновити функціонування харчоблока й електропостачання в одному з корпусів», – наголосив Синєгубов