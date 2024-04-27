У Дергачах на Харківщині за добу від ударів окупантів пошкоджено 45 будинків
26 квітня внаслідок ударів ворожими КАБами по Дергачах пошкоджень різного ступеня руйнації зазнали 45 приватних домоволодінь.
Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Працівники Дергачівського гуманітарного центру спільно з волонтерами оперативно прибули на місце події й надали допомогу усім постраждалим від російських ударів сім’ям.
Дергачівці отримали будівельні набори (OSB-плити, брус, плівка, тенти), а волонтери, що працюють під керівництвом нашої ветеранської організації, разом з волонтерами зі Слатиного допомогли законсервувати дахи та вікна мешканцям 13 найбільш пошкоджених будинків.
«Сьогодні відповідні роботи були завершені й тепер власники пошкоджених домоволодінь можуть подавати заявки на відшкодування за державною програмою єВідновлення. Нагадую, що у міській раді працює комісія, яка займається реалізацією цієї програми та готова надати вам необхідні консультації», – наголосив Задоренко.