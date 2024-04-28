Окупанти вдруге з початку вторгнення зруйнували будинок в центрі Дергачів

26 квітня ворог вдарив КАБами по центру міста Дергачі Харківського району. Внаслідок обстрілу було зруйновано будинок, який власники відновили після обстрілів на початку вторгнення окупантів в Україну.

Про це розповіли волонтери «Проліска – Харків».

Нагадаємо, у п’ятницю о 10:40 росіяни вдарили КАБом по цивільній забудові у Дергачах. Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей: 52-річна жінка, 4-річний хлопчик, 5 та 16-річні дівчини. Один будинок зруйновано, декілька зазнали ушкоджень. Сталася пожежа.

За інформацією волонтерів, 26 квітня ворог знов влучив у будинок, який було зруйновано обстрілами у 2022 році.

«Людей на той момент не було всередині, там були лише домашні улюбленці: три собаки, одна з яких загинула від влучання, дві інші отримали контузії. Будинок спалахнув, пожежу гасили близько 5 годин. Більшість майна знищена вогнем. Налякану дворічну дівчинку батьки відправили до родичів. Чотири людини, троє з яких діти, 4, 5 та 16 років були поранені. В багатьох дітей та дорослих стан гострого стресу, безпорадність, в інших – злість та певна відчайдушність», – йдеться в повідомленні.

За інформацією начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка, внаслідок ударів ворожими КАБами по Дергачах 26 квітня пошкоджень різного ступеня руйнації зазнали 45 приватних домоволодінь. Працівники Дергачівського гуманітарного центру спільно з волонтерами благодійної організації «Проліска» надали допомогу усім постраждалим від російських ударів сім’ям.

«36 родин, а це 97 мешканців постраждалих будинків отримали будівельні матеріали, сонячні лампи, набори гігієни, надані UNHCR Ukraine – Aгентство ООН у справах біженців в Україні», – розповіли волонтери.

Агентство Телевидения Новости