На Харківщині внаслідок обстрілу пошкоджено газогін

У Харкові та області через мережеві обмеження застосовуються графіки відключень для близько 200 тисяч абонентів.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

У Харківській області через обстріл пошкоджено газопровід, без газопостачання залишились 100 абонентів.

Протягом доби енергетики заживили 9,3 тисячі абонентів, які знеструмлювалися через бойові дії. Залишаються знеструмленими внаслідок ворожих обстрілів 26,1 тисячі точок обліку.

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