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В річці Тиса на українсько-румунському кордоні знайшли тіла двох чоловіків

В річці Тиса на українсько-румунському кордоні знайшли тіла двох чоловіків

Вечері 27 квітня під час патрулювання українсько-румунського кордону прикордонники відділу «Тячів» Мукачівського загону виявили в річці Тиса тіла двох чоловіків.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

До місця події викликали рятувальників ДСНС та співробітників поліції. Через високі пороги та сильну течію завершити рятувальну операцію та дістати з води тіла потопельників вдалось лише на ранок.

Наразі особи загиблих встановлюються.

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну на ділянці Мукачівського прикордонного загону виявили вже тіла 24 громадян, які намагалися подолати Тису.

Агентство Телевидения Новости

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