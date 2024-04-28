Окупанти обстріляли Куп’янськ: рятувальники дістали з-під завалів жінку

28 квітня о 10:50 ворог завдав удару по місту Куп’янськ: чоловік зазнав травм та госпіталізований, жінці надали допомогу на місці.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Боєприпас влучив у приватний будинок. До прибуття підрозділу ДСНС з-під завалу деблокували 36-річну жінку, допомогу надали на місці. Внаслідок обстрілу травм зазнав 52-річний чоловік. З пораненням живота потерпілого госпіталізували.

28 квітня о 9:50 окупанти обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено два приватні будинки. Без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости