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Окупанти обстріляли Куп’янськ: рятувальники дістали з-під завалів жінку

Окупанти обстріляли Куп’янськ: рятувальники дістали з-під завалів жінку

28 квітня о 10:50 ворог завдав удару по місту Куп’янськ: чоловік зазнав травм та госпіталізований, жінці надали допомогу на місці.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Боєприпас влучив у приватний будинок. До прибуття підрозділу ДСНС з-під завалу деблокували 36-річну жінку, допомогу надали на місці. Внаслідок обстрілу травм зазнав 52-річний чоловік. З пораненням живота потерпілого госпіталізували.

28 квітня о 9:50 окупанти обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено два приватні будинки. Без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости

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