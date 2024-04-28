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Окупанти вдарили «Градами» по Куп’янську: слідчі показали наслідки

Окупанти вдарили «Градами» по Куп’янську: слідчі показали наслідки

28 квітня близько 10:50 російські військові обстріляли місто Купʼянськ на Харківщині: ворожий боєприпас влучив у приватний житловий будинок, поранено чоловіка.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Зазнав поранень 51-річний цивільний чоловік, його госпіталізовано до лікарні.

За попередніми даними, ворог вдарив по місту з РСЗВ «Град».

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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