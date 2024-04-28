Медики Дергачівської громади на Харківщині отримали реанімобіль

Дергачівська центральна лікарня отримала реанімобіль, оснащений всім необхідним для надання швидкої медичної допомоги обладнанням.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Автівка марки Mercedes оснащена кисневими балонами та необхідним обладнанням для надання невідкладної медичної допомоги. Спецтранспорт придбали шведські благодійниками та разом із українськими волонтерами передали його лікарні.

Автомобіль використовуватиметься за призначенням, зокрема, у прикордонних старостинських округах Дергачівщини.

Агентство Телевидения Новости