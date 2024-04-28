У Валках лікарі прооперували перших пацієнтів за допомогою ангіографічного обладнання

У Валківській лікарні на Харківщині успішно провели перші успішні операції за допомогою ангіографічного обладнання.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

«Ангіографічне відділення у Валківській лікарні дозволяє не лише надавати невідкладну допомогу пацієнтам з гострим інсультом. Його можна використовувати для обстеження інших судинних патологій: інфаркта міокарда, ішемічної хвороби серця тощо», – повідомила заступниця начальника Харківської ОВА Олена Логвинова.

Обладнання для нового відділення придбали завдяки співпраці з Фондом Emerland зі Швейцарії. За словами директора Валківської ЦРЛ Артема Ковальова, ангіографічне відділення розпочало свою роботу тиждень тому – одразу після отримання відповідної ліцензії.

«Наші фахівці вже провели низку операцій для пацієнтів із інфарктом міокарда, ішемічною хворобою серця та різноманітними хворобами судин верхніх і нижніх кінцівок. В тому числі, завдяки ангіографу лікарі здійснюють коронарографію та стентування. Всі маніпуляції пройшли успішно, маємо дуже хороші результати. Наразі працюємо над збільшенням команди лікарів, які будуть працювати у відділенні», – розповів Артем Ковальов.

Він додав, що при лікування гострого інсульту всі витрати покриваються Національною службою здоров’я України. Послуги, які не входять до пакету медичних гарантій, є платними для пацієнтів, але під час тестового періоду маніпуляції проводять безкоштовно.

Агентство Телевидения Новости