На Куп’янському напрямку ворог мав частковий успіх: Сирський про загострення ситуації на фронті

Армія рф мала частковий успіх на Куп’янському напрямку, в районі населених пунктів Стельмахівка та Берестове, в районі Синьківки Силам оборони України вдалося покращити своє тактичне положення.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, ситуація на фронті загострилась: намагаючись захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту противник зосередив основні зусилля на декількох напрямках, створивши значну перевагу в силах та засобах.

«Ворог активно атакує по всій лінії фронту, на деяких напрямках має тактичні успіхи. Відбувається динамічна зміна обстановки, окремі позиції переходять «з рук в руки» кілька разів протягом доби, що породжує неоднозначне розуміння ситуації. Цього тижня важкі бої тривали по всій лінії фронту. На деяких напрямках ворог мав тактичний успіх, а на деяких вдалося покращити тактичне положення наших військ», – йдеться в повідомленні.

На Луганщині противник намагається скористатися своєю перевагою у повітрі, ракетах та кількості артилерійських боєприпасів. Головним завданням для себе ставить вийти на адміністративну межу Луганської області.

На Куп’янському напрямку лсновні напрямки зосередження зусиль ворога – села Стельмахівка та Берестове. Там ворог мав частковий успіх, але діями наших підрозділів був зупинений. Також, продовжує наступ на село Терни на Лиманському напрямку, намагається витіснити Сили оборони України за річку Чорний Жеребець, успіху не має.

На Сіверському напрямку противник наступає в районі Білогорівки та Роздолівки, намагається прорватися і блокувати Сіверськ, щоб створити умови для продовження наступу на Слов’янськ. Успіхів не має, його просування на цьому напрямку зупинене.

На Краматорському напрямку найгарячішими точками залишаються Іванівське та Часів Яр. Також, противник намагається повернути під свій контроль Кліщіївку та вийти на рубіж по каналу «Сіверський Донець-Донбас».

На Покровському та Курахівському напрямках, де продовжуються запеклі бої, найбільш складна ситуація. Противник на цих напрямках задіяв до чотирьох бригад, намагається розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар’їнки, пробиваючись до Покровська та Курахового. Підрозділи Сил оборони України, зберігаючи життя та здоров’я наших захисників, перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки. В цілому, на цих напрямках противник досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати не зміг. Українські війська завдають ворогу максимальних втрат, як в особовому складі, так і у військовій техніці. Для посилення оборони на цих напрямках, заміни підрозділів, що зазнали втрат, здійснюється переміщення бригад, які відновили боєздатність.

Все ще напружена обстановка на Півдні, в Запорізькій та Херсонській областях. На Новопавлівському напрямку противник намагається наступати в районі Старомайорського, на Оріхівському – в районах Роботиного та Вербового, на Херсонському – все ще сподівається вибити наші війська з Кринок. Успіху не має на жодному з напрямків. Більше того, на Херсонському напрямку нашим підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига.

Також Силам оборони України вдалося покращити своє тактичне положення в районі Синьківки (Куп’янський напрямок) та Серебрянського лісництва (Лиманський напрямок).

На Півночі України противник продовжує обстріли прикордонних населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях, веде диверсійно-розвідувальну діяльність. Ознак безпосередньої підготовки противника до наступальних дій на Півночі України немає. Разом з тим, відстежуємо нарощування чисельності та перегрупування військ противника на Харківському напрямку. На найбільш загрозливих напрямках наші війська посилено артилерійськими та танковими підрозділами.

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