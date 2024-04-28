У Харкові попрощалися з поліцейським, який загинув під час атаки «шахедів»

У Харкові проводили в останню путь поліцейського Олександра Іванова, який зазнав смертельних поранень під час ворожого обстрілу.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Полковник поліції присвятив понад 20 років свого життя служінню українському народові та до останнього подиху залишався вірним Присязі. До свого 45-річчя він не дожив один день.

Вночі 4 квітня Харків атакували шість БПЛА Shahed. Заступник начальника відділу поліції № 1 з превентивної діяльності Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області Олександр Іванов разом з колегами прибули на місце влучання у Новобаварському районі. Правоохоронці надавали допомогу постраждалим, шукали уламки, документували наслідки злочину. Через 40 хвилин російські військові знову вдарили по житловим будинкам. Тоді загинули троє рятувальників, полковник поліції отримав тяжкі поранення.

Він переніс декілька операцій та 26 квітня помер в лікарні. Полковника поліції Олександра Іванова поховали на Алеї Слави у Харкові.

Агентство Телевидения Новости