Харківські нацгвардійці, що полюють на «шахедів», отримали три тепловізори

Три оптичні прилади тепловізійного спостереження за БпЛА російських окупантів, які регулярно атакують Харків, передали волонтери екіпажам мобільних вогневих груп 5-ї Слобожанської бригади.

Про це повідомляє пресслужба 5 Слобожанської бригади НГУ.

Це не перша допомога волонтерів Харкова Слобожанським гвардійцям. Протягом двох місяців група Help Army Харків передавала аналогічні оптико-електронні прилади для візуалізації температурного поля гвардійцям одного з оперативних батальйонів 5-ї Слобожанської бригади, які виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку. Загалом за цей час були передані 5 тепловізорів.

«Цього разу ми вирішили допомогти хлопцям, які щоденно знищують ворожі «шахеди» у небі над Харковом і рятують сотні життів», – розповідає учасниця волонтерської групи Олена Рофе-Бекетова.

Спеціально задля забезпечення необхідним обладнанням харківських гвардійців щоразу до однієї з країн Європи волонтери відряджають свого представника.

«Ми розуміємо, що для різних завдань гвардійцям потрібні різні моделі тепловізорів. Для виконання бойових завдань на лінії зіткнення – з одними параметрами, для спостереження та знищення «шахедів» – з іншими параметрами. Тому кожного разу консультуємось з тими, для кого будемо завозити обладнання, а вже потім домовляємось з іноземними партнерами та замовляємо саме те, що необхідно зараз бійцям 5-ї Слобожанської бригади НГУ», – розповідає волонтер Сергій Дем’янов.

У свій час чоловік також служив в одній з частин Національної гвардії на заході України, тож, сьогодні вважає своїм обов’язком допомагати саме гвардійцям.

Агентство Телевидения Новости