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Харківські нацгвардійці, що полюють на «шахедів», отримали три тепловізори

Харківські нацгвардійці, що полюють на «шахедів», отримали три тепловізори

Три оптичні прилади тепловізійного спостереження за БпЛА російських окупантів, які регулярно атакують Харків, передали волонтери екіпажам мобільних вогневих груп 5-ї Слобожанської бригади.

Про це повідомляє пресслужба 5 Слобожанської бригади НГУ.

Це не перша допомога волонтерів Харкова Слобожанським гвардійцям. Протягом двох місяців група Help Army Харків передавала аналогічні оптико-електронні прилади для візуалізації температурного поля гвардійцям одного з оперативних батальйонів 5-ї Слобожанської бригади, які виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку. Загалом за цей час були передані 5 тепловізорів.

«Цього разу ми вирішили допомогти хлопцям, які щоденно знищують ворожі «шахеди» у небі над Харковом і рятують сотні життів», – розповідає учасниця волонтерської групи Олена Рофе-Бекетова.

Спеціально задля забезпечення необхідним обладнанням харківських гвардійців щоразу до однієї з країн Європи волонтери відряджають свого представника.

«Ми розуміємо, що для різних завдань гвардійцям потрібні різні моделі тепловізорів. Для виконання бойових завдань на лінії зіткнення – з одними параметрами, для спостереження та знищення «шахедів» – з іншими параметрами. Тому кожного разу консультуємось з тими, для кого будемо завозити обладнання, а вже потім домовляємось з іноземними партнерами та замовляємо саме те, що необхідно зараз бійцям 5-ї Слобожанської бригади НГУ», – розповідає волонтер Сергій Дем’янов.

У свій час чоловік також служив в одній з частин Національної гвардії на заході України, тож, сьогодні вважає своїм обов’язком допомагати саме гвардійцям.

Агентство Телевидения Новости

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