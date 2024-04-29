Шестеро людей протягом тижня підірвалися на ворожій вибухівці на Харківщині

На Харківщині з 22 по 28 квітня шестеро цивільних постраждали в результаті підривів на вибухонебезпечних предметах: по три випадки підривів зафіксовано в Ізюмському та Чугуївському районах області.

Про це повідомив речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.

Протягом тижня сапери виїжджали на знешкодження вибухонебезпечних предметів 307 разів, знешкодили 398 боєприпасів.

Всього з початку деокупації внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметах загинуло 73 людини та 210 зазнали травм.

Агентство Телевидения Новости