Окупанти пошкодили газові мережі на Харківщині: без газу 100 домівок у Липцях

Протягом минулого газовики Харківщини локалізували вісім аварійних ситуацій на газових мережах, спричинених обстрілами рф. Найбільша кількість аварійних ситуацій ліквідована у Липецькій громаді.

Про це повідомили в Харківській філії «Газмережі».

Внаслідок чергових обстрілів газової інфраструктури та пошкодження розподільних газопроводів на території громади відсутнє газопостачання до 100 домоволодінь. Газовики вживають заходи для відновлення подачі енергоносія.

У Куп’янській та Дергачівській громаді від снарядів окупаційних військ постраждали газові комунікації житлових будинків. Частина відновлювальних робіт проведена без припинення газопостачання до осель.

Агентство Телевидения Новости