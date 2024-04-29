Окупанти пошкодили газові мережі на Харківщині: без газу 100 домівок у Липцях
Протягом минулого газовики Харківщини локалізували вісім аварійних ситуацій на газових мережах, спричинених обстрілами рф. Найбільша кількість аварійних ситуацій ліквідована у Липецькій громаді.
Про це повідомили в Харківській філії «Газмережі».
Внаслідок чергових обстрілів газової інфраструктури та пошкодження розподільних газопроводів на території громади відсутнє газопостачання до 100 домоволодінь. Газовики вживають заходи для відновлення подачі енергоносія.
У Куп’янській та Дергачівській громаді від снарядів окупаційних військ постраждали газові комунікації житлових будинків. Частина відновлювальних робіт проведена без припинення газопостачання до осель.