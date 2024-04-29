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Внаслідок обстрілу Харкова поранено одну людину

Внаслідок обстрілу Харкова поранено одну людину

Ввечері 29 квітня окупанти завдали кілька ударів по Харкову, зафіксоване влучання в Київському районі міста. За попередніми даними, армія рф застосувала КАБ.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За уточненими даними, внаслідок ворожого обстрілу травмовано 42-річного чоловіка. Його госпіталізували з вибуховою травмою та уламковими пораненнями до медичного закладу.

Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Агентство Телевидения Новости

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