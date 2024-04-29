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Внаслідок обстрілу Харкова поранено одну людину
Ввечері 29 квітня окупанти завдали кілька ударів по Харкову, зафіксоване влучання в Київському районі міста. За попередніми даними, армія рф застосувала КАБ.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За уточненими даними, внаслідок ворожого обстрілу травмовано 42-річного чоловіка. Його госпіталізували з вибуховою травмою та уламковими пораненнями до медичного закладу.
Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.